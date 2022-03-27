جيش ميانمار يتوعد بالقضاء على معارضي الحكم العسكري

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقال بحسب وكالة "كيودو نيوز": "الجيش سيواصل القضاء على هذه الجماعات حتى تستعيد البلاد السلام والاستقرار".

وأضاف: "أود أن أوضح أنه لا توجد حكومات أو جيوش في جميع أنحاء العالم تتفاوض مع أي جماعات إرهابية".

وفي بداية شباط/فبراير، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.