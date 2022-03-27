باريس تبحث مع الرياض وأبوظبي تنويع إمدادات الطاقة لأوروبا

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن لودريان "أكد ضرورة حصول تعبئة دولية قوية لزيادة الضغط على روسيا من أجل وقف الهجوم في أوكرانيا".

وأكدت آن-كلير لوجندر أيضا "أهمية مواصلة العمل بهدف تنويع إمدادات الطاقة الأوروبية".

وتجنبت السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات وهي أيضا بين أكبر مصدري النفط الخام في العالم حتى الآن اتخاذ موقف ضد روسيا.

ويطالب الأوروبيون دول الخليج الفارسي بزيادة إنتاجها من النفط للحد من ارتفاع أسعار النفط بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وخفض حصة النفط الروسي في السوق العالمية.

ويزور وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع المقبل قطر التي تعد بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال.