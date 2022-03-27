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أوكرانيا: الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون في تركيا

أوكرانيا: الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون في تركيا
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، اليوم الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار.

العالم ـ أوروبا

وقال أراخاميا على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".

من جانبه، كتب مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، جرت جولة أخرى من المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عقد المحادثات عبر الفيديو. ونتيجة لذلك، تقرر الاجتماع حضوريا في 29 و 30 مارس".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وجرت عدة جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، 3 على أراضي جمهورية بيلاروسيا؛ ومن ثم استأنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو.

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