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إفريقيا.. 11.46 مليون إصابة و254 ألف وفاة بكورونا حتى الآن

إفريقيا.. 11.46 مليون إصابة و254 ألف وفاة بكورونا حتى الآن
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

 أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 11 مليونا و460 ألف إصابة و254 ألف و450 وفاة متأثرة بفيروس كورونا وسط تعافي 10 ملايين و640 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

العالم - افريقيا

أوضح بيان صادر عن "المراكز الأفريقية" بلوغ نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 15 في المائة فيما حصل 20 في المائة على جرعة واحدة و1.2 في المائة جرعة معززة في قارة إفريقيا.

ذكر بيان "المراكز الأفريقية" أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 في المائة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمي.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

بينت "المراكز الأفريقية" أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأوصت المراكز الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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إفريقيا.. 11.46 مليون إصابة و254 ألف وفاة بكورونا حتى الآن