بوريل: أصبحنا على مقربة من التوصل لاتفاق نووي مع إيران

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وأوضح بوريل، في حديثه لـ"سكاي نيور" "توصلنا لاتفاق على 95% من النقاط، والاتفاق النووي مع إيران لن يحل كل مشكلات المنطقة بل هو خطوة أولى".

ولفت جوزيب بوريل الى أن "إدارة ترامب أخطأت بالانسحاب من ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​".

الى ذلك أشار رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جوزيب بوريل​ الى أن "مسألة انضمام ​أوكرانيا​ للاتحاد الأوروبي سيستغرق وقتا، ونسعى لتقليل الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية لا حظرها"، لافتاً الى أن "روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا بعد شهر من الحرب".

وأوضح بوريل، "أننا نقدم أقصى دعم ممكن لأوكرانيا ونسعى لتنويع مصادر الحصول على الغاز في ​أوروبا​، وخلال عامين ستستغني أوروبا عن الغاز الروسي"، مشيراً الى "أننا نسعى لتكوين جيش خاص ب​الاتحاد الأوروبي​ لمواجهة التحديات المشتركة".

ولفت الى أن "روسيا خططت منذ وقت طويل لغزو أوكرانيا واختلقت ذرائع كاذبة ويجب وقف الحرب في أوكرانيا فورا" على حد تعبيره، مضيفاً أن "أوروبا تشهد موجة لاجئين غير مسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا، ونحن نواصل تسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها في وجه روسيا".

وأكد أن "كل الدول الأوروبية ستشارك في تحمل عبء اللاجئين من أوكرانيا، ونحن لا نسعى لتغيير النظام الحاكم في روسيا ونسعى فقط لوقف الحرب".