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العميد حيدري: العدو مرعوب من اقتدار القوات المسلحة الايرانية

العميد حيدري: العدو مرعوب من اقتدار القوات المسلحة الايرانية
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد القوة البرية للجيش الايراني الجهوزية لمواجهة تهديدات العدو شرفًا للنظام والقوات المسلحة ، وقال ان العدو يعيش الخوف والرعب من اقتدار القوات المسلحة الإيرانية الإسلامية ولا يجرؤ على مهاجمتنا .

العالم - ايران
وقال العميد كيومرث حيدري ، قائد القوة البرية للجيش امام جمع من قادة وكوادر الجيش في أصفهان ان الاكتفاء الذاتي في صناعة المعدات العسكرية مثال على الثقة في الشباب والسعي لتقليل التبعية واستقلال البلاد وهو ما يتجسد في القوات المسلحة.

وفي إشارة إلى الإنجازات التي حققتها القوة البرية للجيش ، قال قائد القوة البرية للجيش: "إن الاقتدار والمكانة الدولية للقوات المسلحة وشموخ النظام هي ثمرة هذا الاكتفاء بالقدرات الداخلية".

وتابع ان القوة البرية للجيش بلغت الاكتفاء الذاتي على صعيد توفير المعدات في 23 مجال خدمي ولا تحتاج الى مساعدة اي دولة لتامين حاجتها من المعدات.

واعتبر العميد حيدري الجهوزية لمواجهة تهديدات العدو شرفا للنظام والقوات المسلحة وقال ان العدو يعيش الرعب والخوف من اقتدار القوات المسلحة الإيرانية الإسلامية ولا يجرؤ على الهجوم.

وأشار إلى المكانة العسكرية لايراني على الصعيد الدولي وقال ان الأعداء يقرون بقدرة القوات المسلحة وأن القوة العسكرية للجيش الإيراني لها مكانتها عالميا .

وفي إشارة إلى مؤامرة الإعلام الغربي ضد إيران ، قال العميد حيدري: "إن الأعداء يسعون إلى التقليل من شأن إنجازات الثورة والايحاء بضعفها ، لكن قوتنا في الواقع واضحة".

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