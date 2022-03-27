الاتفاق النووي في فيينا أصبح ممكناً ولكن بهذا الشرط..

العالم - ايران

وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قال خلال لقائه مساعد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي إنريكي مورا، إن غياب قرار سياسي أمريكي برفع الحظر عن ايران هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية، وأضاف ان التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للحظر أولوية قصوى لطهران.

كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، أكد خلال لقائه انريكي مورا، جدية وعزم إيران على الوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا، مصرحاً بأنه من الممكن الوصول الى الاتفاق لو تحلت واشنطن بالواقعية.

وقدّم مورا خلال الاجتماع تقريرا حول احدث مشاوراته مع سائر الاطراف. وسيطلع مورا المسؤولين في الاتحاد الاوروبي على نتائج لقاءاته في طهران، ومن ثم يتوجه الى واشطن لاستكمال مهمته.

بدوره، اكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي انّ التوصل الى اتفاق وشيك لكن ذلك يعتمد على الولايات المتحدة. وعلى هامشِ منتدى الدوحة بقطر قال خرازي اَنّ ايران لن تتراجع عن مطلب حذف حرس الثورة الاسلامية مما يسمى بقائمة الارهاب الامريكية مشدداً على ان انّ الحرس جيش وطني ومن غير المقبول تصنيفه کجماعة إرهابية.

وكان المكلف الامريكي بالملف الايراني روبرت مالي قال إنه ليس واثقا من أنّ الاتفاق بين القوى الغربية وإيران وشيك. واضاف مالي في منتدى الدوحة اَنّ واشنطن لا يمكنها تقديم ضمانات لطهران حول ما قد تفعله أي إدارة مستقبلية فيما لفت الى اَنّ الادارة الاميركية لم تقرر بعد شطبَ حرس الثورة الاسلامية من قائمة ما يسمى المنظمات الإرهابية الامريكية على حد قوله، واعتبر اَنّ الاسراع في العودة للاتفاق النووي يصب في مصلحة واشنطن وطهران.