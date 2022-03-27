وزراء خارجية الإمارات ومصر والبحرين يلتقون "لابيد" قبيل "قمة النقب" التطبيعية

العالم - فلسطين

وسيشارك في "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، وستقام في فندق في المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.

هذا وبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد، اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إثر وصوله مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.



ووصل بلينكن رام الله قادماً من مدينة القدس المحتلة.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية وجهت انتقادات شديدة اللهجة لمشاركة أربع وزراء خارجية عرب، في اجتماع دعا اليه وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، كما حذرت من تشكيل “ناتو عربي-إسرائيلي”، لمحاربة الدول والقوى التي تعارض وتقاوم المخطّطات المعادية.