اليمن.. القطاع الأمني بمحافظة حجة يُحيي اليوم الوطني للصمود

العالم-اليمن

وفي الفعالية أشار، وكيل المحافظة محمد القاضي، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة للتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

وأشاد بجهود المؤسسة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وإفشال مؤامرات العدوان لاستهداف الجبهة الداخلية، مؤكدا دعم قيادة المحافظة للأجهزة الأمنية.

من جانبه أشار مدير أمن المحافظة العميد نايف أبو خرفشة، إلى أن تدشين العام الثامن من الصمود يؤكد رفض الشعب اليمني للوصاية والهيمنة الخارجية.

وأكد على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية لإفشال مؤامرات العدوان الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء.

فيما قدم النقيب صفوان سديلة من الإعلام الأمني، إيجازا صحفيا حول إنجازات القطاع الأمني بالمحافظة خلال سبعة أعوام من العدوان، مشيرا إلى أن المحافظة تعرضت لأكثر من 18 الفا و63 غارة وقصف من البوارج والمدفعية.

وأوضح أن العدوان استهدف المنشآت الحيوية والخدمية والمزارع والمدارس والمنازل والمساجد والأسواق والجسور والمستشفيات وغيرها.

وبين أن الأجهزة الأمنية ضبطت منذ بدء العدوان 11 ألفا و 800 جريمة جنائية بنسبة ضبط بلغت 95 بالمائة، فيما تم تنفيذ ألفين و760 عملية ضبط واستعادة مسروقات.

ولفت إلى أن فرق مكافحة المخدرات أفشلت بالتعاون مع الوحدات الأمنية 148 جريمة تهريب، وضبط 380 متهما بقضايا تهريب وحيازة وترويج للمخدرات، وضبط 115 ألفا و216 كيلو من الحشيش، و25 ألفا و817 حبة مخدرة، مبينا أن الأجهزة الأمنية بحجة أحبطت عملية تهريب 15 مصحفا قديما.

وذكر أن مركز الشكاوى والبلاغات استقبل ألفا و62 شكوى، تم إحالة 401 منها للنيابة العامة والمحكمة.

وأوضح أن فرع مصلحة الأحوال المدنية أصدر 354 الفا و540 بطاقة شخصية وعائلية خلال سبعة أعوام، فيما أصدر مرور المحافظة ثلاثة آلاف و118 رقم سيارة.

تخلل الفعالية والإيجاز الصحفي، بحضور نائب مدير الأمن العقيد عبده عامر ومساعد مدير الأمن العقيد قاسم قوارة وقادة وضباط ومنتسبي فروع الأجهزة الأمنية قصيدة وأناشيد معبرة.