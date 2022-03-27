شاهد:رفع حالة التأهب الاسرائيلية عشية اجتماع المطبعين

العالم - الاحتلال

ويعقد الاجتماع بمشاركة اربعة وزراء خارجية عرب وهم من مصر والامارات والبحرين والمغرب الى جانب وزير خارجية كيان الاحتلال الاسرائيلي يائير لبيد وذلك في فندق بمزرعة سدي بوكير الصحراوية والذي يحمل رمزيةً خاصة لكيان الاحتلال لان فيه تقاعد ودفن أول رئيس وزراء للكيان ديفيد بنغوريون.

وزارة خارجية الاحتلال قالت إنّ الاجتماع يهدف لبناء الجسور بين المجتمعين. واضافت انّ المشاركين في الاجتماع يعقدون لقاءات يومي الأحد والاثنين، لكنّ الوزارة لم تعلن عن أجندة الاجتماعات والمواضيع التي سيتم مناقشتها. فيما اشارت مصادر اعلامية الى انّ الاجتماع سيناقش عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية على رأسها الملف النووي الإيراني، والحرب بأوكرانيا.

وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، اكد في مؤتمر صحفي مع نظيره في كيان الاحتلال يائير لابيد، انّ واشنطن ستواصل التصدي لإيران عندما تهددها أو تهدد حلفاءها بحسب تعبيره. واضاف انّ واشنطن وتل ابيب ملتزمتان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وحول الحرب في اوكرانيا اشار بلينكن الى أنّ واشنطن تقدّر الوساطة التي يقوم بها رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت.

جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع من حالة التأهب جنوبي فلسطين المحتلة خشية تهديدات جوية بالتزامن مع اجتماع النقب. وقالت وسائل اعلام عبرية ان الاجهزة الامنية هي الاخرى رفعت حالة التأهب. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يمارس فيه كيان الاحتلال توسعه الاستيطاني فيها وتهجيره للفلسطينيين في واحدة من أبشع الجرائم العنصرية والانسانية.