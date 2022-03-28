اميرعبد اللهيان: من الممكن التوصل لاتفاق إن تحلت واشنطن بالواقعية

العالم-إيران

وأكد عبد اللهيان أن "القانون الذي سنه البرلمان الإيراني حول اعتبار قوات القيادة المركزية الأمريكية إرهابيين ما زال ساري المفعول".

وقال: "إثارة الضجيج الإعلامي وتشغيل الماكينة الدعائية الإعلامية الأمريكية الصهيونية لن يجدي نفعا للأمريكيين في مفاوضات فيينا بل يجب على الأمريكيين أن يثبتوا عمليا ادعاءاتهم بصدق نواياهم".

وتابع: "رغم هذه الألاعيب الإعلامية القديمة والتي يفتعلها اللوبي الصهيوني فإننا نشهد إجماعا منقطع النظير بين الشعب والمسؤولين الإيرانيين حول موضوع المفاوضات الجارية لرفع الحظر الظالم وصون الحقوق النووية السلمية لإيران".