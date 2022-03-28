الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. حرق مقر للحزب الكردستاني في بغداد

بالصور.. حرق مقر للحزب الكردستاني في بغداد
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني للحرق في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اقتحام مقر الحزب الكردستاني في الكرادة من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تدخلت في محاولة لاخماد النيران التي اندلعت داخل المقر".

هذا وتجمع عدد كبير من العراقيين، مساء الاحد، امام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بعد الإساءة التي وجهها عضو الحزب "نايف الكردستاني" للمرجعية في النجف الاشرف.

وأدان الحزب الديمقراطي الكردستاني، تغريدة المدعو "نايف الكردستاني" الذي غساء فيها إلى المرجعيات الرشيدة، فيما أكد أنه ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب.

وذكر بيان للحزب الديمقراطي، أنه "لا يخفى على احد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الاكارم و ينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى ، وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد".

وأضاف: "لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكردستاني الذي إساء فيها الى المرجعيات الرشيدة، كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد"، لافتا الى ان "تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له اية صلة بحزبنا الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية و المذهبية".

روابط ذات صلة

العراق...غضب شعبي كبير بعد إساءة عضو الحزب الديمقراطي إلى مقام المرجعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المواد الغذائية الأكثر فائدة في فصل الربيع

قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء

رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد

صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين

تدمير 7 مضافات لـ'داعش' في كركوك

ألمانيا بصدد التخلي عن النفط الروسي هذا العالم