بالصور.. حرق مقر للحزب الكردستاني في بغداد

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم اقتحام مقر الحزب الكردستاني في الكرادة من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه".



وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تدخلت في محاولة لاخماد النيران التي اندلعت داخل المقر".

هذا وتجمع عدد كبير من العراقيين، مساء الاحد، امام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بعد الإساءة التي وجهها عضو الحزب "نايف الكردستاني" للمرجعية في النجف الاشرف.

وأدان الحزب الديمقراطي الكردستاني، تغريدة المدعو "نايف الكردستاني" الذي غساء فيها إلى المرجعيات الرشيدة، فيما أكد أنه ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب.

وذكر بيان للحزب الديمقراطي، أنه "لا يخفى على احد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الاكارم و ينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى ، وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد".

وأضاف: "لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكردستاني الذي إساء فيها الى المرجعيات الرشيدة، كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد"، لافتا الى ان "تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له اية صلة بحزبنا الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية و المذهبية".