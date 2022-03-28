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الموقف الإسباني من الصحراء ..خلفيات وتبعات (الجزء الثاني)

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

شكل الموقف الموقف الإسباني الجديد الداعم لطرح المغرب من الصحراء الغربية تحولا لافتا في السياسية الإسبانية، التي التزمت نوعا من الحياد اتجاه هذه القضية.

العالم - المغاربية

غضب في الجزائر بعد "الانقلاب المفاجئ" من اسبانيا، التي اعربت عن دعمها لمقترح المغرب بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل اجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة البوليساريو، فيما طوى هذا الموقف الجديد لمدريد صفحة الخلاف مع الرباط، في المقابل اشعل ازمة جديدة مع الجزائر التي تدعم اجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة البوليساريو.

في حين رأى البعض أن الغرب يحاول ممارسة الضغوط على الجزائر بخصوص تزويد اوروبا بالغاز، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من المستجدات.

فلماذا غيرت اسبانيا موقفها من الصحراء الغربية في هذا التوقيت تحديدا؟ وما ابعاد هذا القرار؟ وماتداعيات القرار الاسباني على العلاقات مع الجزائر؟

هذه الاسئلة وغيرها يناقشها برنامج "المغاربية" في جزءه الثاني مع ضيوف الحلقة:

المحلحق الاعلامي لمكتب جبهة البوليساريو باريس - غيث امباريك

الباحث والكاتب السياسي - عبدالرحمن صالح

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