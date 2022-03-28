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الاحتلال يقرّ إقامة 4 مستوطنات جديدة في النقب

الاحتلال يقرّ إقامة 4 مستوطنات جديدة في النقب
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

صادقت الحكومة "الإسرائيلية"، خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب.

العالم - فلسطين

القدس ( وكالات): وجاءت المصادقة رغم معارضة وزارة المالية إقامة مستوطنات جديدة في النقب. ويتوقع أن تصادق الحكومة على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية، بموجب اقتراح وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين.

وقدمت وزارة المالية تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، جاء فيه أن "إقامة مستوطنات جديدة ستلحق ضررا بالاستيطان الموجود، وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة، وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقله موقع "واللا" الإلكتروني.

وأوضحت وزارة المالية أن معارضتها تأتي إثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية" لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.

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الاحتلال يقرّ إقامة 4 مستوطنات جديدة في النقب

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