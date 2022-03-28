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وزير النفط الايراني يؤكد اهمية الاجتماع المقبل لـ'اوبك بلس'

وزير النفط الايراني يؤكد اهمية الاجتماع المقبل لـ'اوبك بلس'
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

 أشار وزير النفط الايراني جواد اوجي، إلى الاجتماع المشترك السابع والعشرين لتحالف أوبك بلس المقرر عقده يوم 31 مارس الجاري ، قائلا: ان هذا اجتماع مهم وسيؤثر بالتأكيد على أسعار النفط في الأسابيع والأشهر المقبلة.

العالم - ايران

وقال " أوجي" في تصریح خاص لمراسل ارنا الیوم الاثنین إن اجتماع أوبك بلس الـ 27 سیعقد يوم الخميس 31 مارس 2022 ، مضیفا: ان هذا الاجتماع مهم وتتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في أوبك بلس.

واعرب عن امله في أن تحدث أشياء جيدة بالقرارات الجيدة التي سيتخذها الأعضاء في اجتماع أوبك بلس.

یذکر ان اجتماع أوبك بلس سيعقد فيما وصلت أسعار النفط المتأثرة بالاحداث السياسية العالمية إلى 120 دولاراً للبرميل.

وأدت الحرب في أوكرانيا وهجمات القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط.

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