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رئيس وزراء فلسطين: الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

رئيس وزراء فلسطين: الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأحد، إجراء الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعيا الدول الصديقة لإزالة العراقيل التي تضعها "إسرائيل" أمام حق المواطنين في مدينة القدس في ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.

العالم - فلسطين

وقال "اشتية" - في بيان صحفي - إن نجاح الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية والعدالة، مبديا رضاه عن سير العملية الانتخابية وترحيبه بنتائجها التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لتمكين المواطنين هناك من ممارسة حقهم الديموقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وقال "اشتية" إن إصرار الحكومة الفلسطينية على إجراء الانتخابات المحلية نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين واحترامها لحقهم في اختيار ممثليهم بحرية.

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رئيس وزراء فلسطين: الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

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