رئيس وزراء فلسطين: الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

العالم - فلسطين

وقال "اشتية" - في بيان صحفي - إن نجاح الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية والعدالة، مبديا رضاه عن سير العملية الانتخابية وترحيبه بنتائجها التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لتمكين المواطنين هناك من ممارسة حقهم الديموقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وقال "اشتية" إن إصرار الحكومة الفلسطينية على إجراء الانتخابات المحلية نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين واحترامها لحقهم في اختيار ممثليهم بحرية.