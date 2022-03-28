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الاحتلال يدفع بـ4 كتائب على طول خطوط التماس مع الضفة

الاحتلال يدفع بـ4 كتائب على طول خطوط التماس مع الضفة
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

قررت قوات "الإسرائيلي" الدفع بأربع كتائب على طول خطوط التماس مع الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وذكر الجيش -في بيان أوردته القناة السابعة "الإسرائيلية" أنه "بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر الدفع بأربع كتائب من الجيش على طول خطوط التماس مع الضفة الغربية".

كان موقع "ماكور ريشون" "الإسرائيلي" قد قال في وقت سابق إن شرطيين "إسرائيليين" قتلا خلال عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة الشمالية داخل الخط الأخضر.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أنه تم قتل منفذي الهجوم الذي أسفر عن إصابة 12 "إسرائيليا" آخرين.

واقتحمت قوات "إسرائيلية" كبيرة منازل المنفذين، وبدأ جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك) التحقيق مع عائليتهما، وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من عملية في بئر السبع قتل فيها 6 "إسرائيليون".

وبعد واقعة إطلاق النار داخل الخط الأخضر، أغلق مستوطنون "إسرائيليون" حاجز شوفة العسكري جنوب محافظة طولكرم في الضفة الغربية.

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