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بايدن يتراجع: لم أدع إلى ذلك

بايدن يتراجع: لم أدع إلى ذلك
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأمريكي بايدن بأنه لم يدعُ إلى تغيير السلطة في روسيا.

العالم - الأميرکيتان

قال بايدن في رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن ما إذا دعا إلى تغيير السلطة في روسيا: "لا".

وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية بأوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".

وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.

وقال متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.

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