شاهد.. فشل سلاح واشنطن الاقتصادي

العالم - خاص بالعالم

قال الاستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي على فضل الله في حديث لقناة العالم خلال برنامج"نوافذ" ، ان واشنطن في الازمة الاوكرانية الراهنة، فرضت خلال اسبوعين 200 قرار عقوبات ضد روسيا.

اوضح فضل الله، أن العقوبات الاميركية تشمل ثلث سكان الارض، مما ادت الى خلق معاناة وازمات انسانية، مشيرا الى ان الدولار الاميركي بحسب الكونغرس يشكل 88 بالمئة من التداول بالعالم وبالتالي اي عقوبات اقتصادية على اي دولة تحقق نتائج مربحة لواشنطن، مشيرا الى ان سياسية العقوبات الاقتصادية الاميركية ضد الدول لم تأتي بنسبة نجاحات كبيرة كما تطمح اليها الادارة الاميركية، ورغم هذا فانها ماضية في اجراءها ضد اي دولة تعارض سياسيتها الخارجية.

بدوره قال الخبير الاقتصادي عماد عكوش، ان العقوبات الاميركية ضد روسيا بدأت منذ عام 2017 عندما انشأت روسيا انابيب الغاز حيث شكلت خطر على واردات الغاز الاميركية الى الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى ان العقوبات الاميركية شملت اكثر من قطاع في روسيا حتى طالت القطاع العسكري لانه بدوره شكل خطر على الصناعات العسكرية الاميركية.

واوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الاساسي لفرض العقوبات الاميركية على قطاع الطاقة الروسية،هو تهديده الاستراتيجي للصادرات الاميركية، مشيرا الى ان روسيا قبل هذه العقوبات كانت تصدر حوالي 140 الى 180 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الى الاتحاد الاوروبي، وهو المنافس الاكبر للغاز المسال الاميريكي.

ولفت عكوش الى ان واشنطن من خلال العقوبات الاقتصادية تهدف الى تحقيق اهداف سياسية، ومن هذه الاهداف هو قلب الانظمة او ارضاخ او تغيير سلوك بعض الانظمة حتى تصبح مرنة وتجاري سلوك الولايات المتحدة الاميركية.

من جانبه قال الخبير في الاعلام السياسي مكرم خوري مخول، إن فرض العقوبات الاقتصادية المتنوعة على اي بلد، تنبع من فكر رأس مالي وايدلوجي والجهة الريادية بفرض هذه العقوبات هي الولايات المتحدة الاميركية، حيث انها تؤمن بفرض قوتها الاقتصادية على الاخرين، من اجل فرض هيمنتها.

واوضح مخول، أن الهمينة ممكن ان تكون متنوعة حيث تكون هيمنة شاملة او جزئية على الدول، وذلك من اجل عدة اهداف منها تعطيل الدول، أو اضعاف اقتصادها لدرجة حجب وتعطيل التطور والنمو الاقتصادي، وكذلك الحد من تعاونها مع دول اخرى، من اجل قلب النظام او تغيير النظام او اخضاع النظام او احداث تغيير داخلي في الجهاز السياسي داخل الدول.

واستبعد مخول، ان الاهداف التي تطمح اليها واشنطن في فرض العقوبات على روسيا بان تتحقق، لان روسيا تتمتع بنمو اقتصادي داخلي ومعتمدة على ذاتها، وكذلك الاتفاقيات مع الصين ستساعدها على ان تصمد امام هذا الكم الهائل من العقوبات.

ورأى مخول، ان اميركا والغرب كانوا يهدفون الى خلق الصدمة والترويع في الشعب الروسي من خلال العقوبات الاقتصادية، مشددا على ان رد الفعل العكسي لهذه العقوبات سيطال الشعوب الاوروبية بدل الشعب الروسي.

واوضح مخول ان عملية تأليب الرأي العام الاميركية ضد روسيا اصبحت تاتي بمردود عكسي حيث اصبحت الشعوب الاوربية تتذمر من ارتفاع اسعار المحروقات الخيالي، لذا العقوبات الاميركية الغربية ضد روسيا لم ولن تنجح.

https://www.alalam.ir/news/6104818

https://www.alalam.ir/news/6104833