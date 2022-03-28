الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
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إصابة رئيس وزراء الاحتلال 'الإسرائيلي' بكورونا

اختلاسات وخسائر بمئات الملايين في شركة عقارات اماراتية كبرى

فضل الله.. سفارة أميركا فرضت للمنضوين تحت وصايتها شعارا انتخابيا ضد المقاومة وسلاحها

اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الجديد

بريطانيا.. بنوك الطعام قلقة من تفاقم الأزمة المعيشية

وزير الطاقة الإماراتي: لا بديل عن النفط الروسي