شاهد..فشل واشنطن في ترويع الشعب الروسي

العالم - خاص بالعالم

قال مخول في حديث لقناة العالم من خلال برنامج "نوافذ"، إن فرض العقوبات الاقتصادية على اي بلد متنوعة الاشكال، وتنبع من فكر رأس مالي وايدلوجي والجهة الريادية بفرض هذه العقوبات هي الولايات المتحدة الاميركية، حيث انها تؤمن بفرض قوتها الاقتصادية على الاخرين، من اجل فرض هيمنتها على الدول.

واوضح مخول، أن الهمينة الدول متنوعة حيث تكون هيمنة شاملة او جزئية، وذلك من اجل عدة اهداف منها شل نشاط الدول على كافة الاصعدة، أو اضعاف اقتصادها لدرجة حجب وتعطيل التطور والنمو الاقتصادي، وكذلك الحد من تعاونها مع دول اخرى، وذلك من اجل قلب او تغيير او اخضاع النظام او احداث تغيير داخلي في الجهاز السياسي داخل الدول.

واستبعد مخول، ان الاهداف التي تطمح اليها واشنطن في فرض العقوبات على روسيا بان تتحقق، لان روسيا تتمتع بنمو اقتصادي داخلي ومعتمدة على ذاتها، وكذلك الاتفاقيات مع الصين ستساعدها على ان تصمد امام هذا الكم الهائل من العقوبات.

ورأى مخول، ان اميركا والغرب كانوا يهدفون الى خلق الصدمة والترويع في الشعب الروسي من خلال العقوبات الاقتصادية، مشددا على ان رد الفعل العكسي لهذه العقوبات سيطال الشعوب الاوروبية بدل الشعب الروسي.

واوضح مخول ان عملية تأليب الرأي العام الاميركية ضد روسيا اصبحت تاتي بمردود عكسي حيث اصبحت الشعوب الاوربية تتذمر من ارتفاع اسعار المحروقات الخيالي، لذا العقوبات الاميركية الغربية ضد روسيا لم ولن تنجح.