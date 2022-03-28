اختلاسات وخسائر بمئات الملايين في شركة عقارات اماراتية كبرى

العالم - الامارات

يأتي إعلان شركة "الاتحاد العقارية" في الوقت الذي أعلن فيه المدعون الإماراتيون في أكتوبر أنهم يحققون مع الشركة. بالفعل، وقد أقيل مديرون ومسؤولون آخرون، وسط التحقيق.

كانت شركة "الاتحاد العقارية"، المعروفة بتشييدها مدينة دبي للسيارات، تحاول تغيير ثرواتها في السنوات الأخيرة. لكن الإعلان والتسجيل في بورصة دبي المالية يظهران أن الشركة واجهت مشاكل أكثر خطورة مما كانت متوقعة في البداية.

لقد كان 2021 عاما صعبا بالنسبة إلى شركة "الاتحاد العقارية"، حيث كشف النقاب عن احتيال وسوء سلوك واسع النطاق من قبل الإدارة السابقة للشركة، لاسيما التزوير واختلاس الأموال وغيرها من الانتهاكات المالية التي أثرت سلبا على الصحة المالية للشركة وكانت بمثابة انتهاك خطير لثقة المساهمين، حسبما أفاد العضو المنتدب، عامر خنصاحب، في بيان.

وقالت الشركة في بيان إن الخسائر تمثل ما يقرب من 70 بالمائة من رأسمال الشركة. وعزت خسائر بقيمة 565 مليون دولار إلى عام 2017، وخسائر أخرى تزيد عن 300 مليون دولار في عام 2021.

وأكدت الشركة أنها تخطط "لاسترداد الأموال المختلسة من خلال الإجراءات القانونية" وإعادة هيكلة ديونها.