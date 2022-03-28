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الإمارات تفرج عن سجناء الاصلاحية والعقابية دون السياسيين

الإمارات تفرج عن سجناء الاصلاحية والعقابية دون السياسيين
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أمر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 540 نزيلا من المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول شهر رمضان.

العالم - الامارات

وتأتي هذه الخطوة، بحسب "الإمارات اليوم"، في "إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم، إلا أن وسائل الاعلام الاماراتية لم تتطرق شيئا عن السجناء السياسيين وخاصة الاسلاميين.

ويصدر الرئيس الاماراتي، في كل عام، العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية.

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