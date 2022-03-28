الإمارات تفرج عن سجناء الاصلاحية والعقابية دون السياسيين

العالم - الامارات

وتأتي هذه الخطوة، بحسب "الإمارات اليوم"، في "إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم، إلا أن وسائل الاعلام الاماراتية لم تتطرق شيئا عن السجناء السياسيين وخاصة الاسلاميين.

ويصدر الرئيس الاماراتي، في كل عام، العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية.