الأمم المتحدة تحذر: العقوبات ضد روسيا تسبب كارثة عالمية

العالم - روسيا

قال خبير من منظمة الغذاء العالمي في حديث لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن المجاعة العالمية المرتقبة ستجتاح أولاً أفغانستان وعددا من البلدان العربية والإفريقية.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريش، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية، إن أصداء الأزمة تجلجل في أنحاء العالم حيث يمكن أن يتسبب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة والأسمدة في مجاعة عالمية.

وكان برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة قد أعلن أن عام 2022 سيشهد مجاعة كارثية تصيب 44 مليون شخص في 38 بلدا.

وقال الخبير لوكا روسّو إن برنامج الغذاء وجه تحذيره قبل تفجّر الأزمة في أوكرانيا. وأشار إلى أن الخبراء يخشون أن يتفاقم الوضع في البلدان التي كانت قد اقتربت من المجاعة، بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا.

ويحصل العالم على 24 في المائة من احتياجاته من القمح و73 في المائة من احتياجاته من زيت عباد الشمس من روسيا وأوكرانيا.

والأزمة في أوكرانيا سبّبها نظام الحكم الأوكراني رافضا حل المشاكل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014، بالوسائل السلمية، وأصر على مواصلة حربه ضد سكان منطقة دونباس. ولأن غالبيتهم روس فإن روسيا لم تر مفرا من التدخل لوضع حد للجرائم التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني.

من جانبهم سارع حماة نظام الحكم الأوكراني الأمريكيون والأوروبين إلى فرض عقوبات على روسيا تشمل حظر استيراد المنتجات الروسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن شهود عيان أن الأوروبيين بدأوا يعانون من ارتفاع أسعار الأغذية.