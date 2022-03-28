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الخارجية الصينية تحذر من العقوبات على موسكو: تضر بالتجارة

الخارجية الصينية تحذر من العقوبات على موسكو: تضر بالتجارة
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

انتقدت الخارجية الصينية، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مصرحة أن العقوبات "لا تحل المشاكل بل تفاقمها" خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي، لافتة إلى أن تلك العقوبات تؤثر على حركة التجارة بين موسكو وبكين، وأن الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها.

العالم - أسيا و الباسفيك

قال متحدث الخارجية الصينية، وانغ وين يين، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "العقوبات لا تحل المشاكل ولكن تخلق تصعيدا في الأزمات، خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي وقطاعات أخرى".

وأضاف أن "العقوبات الغربية على موسكو تتسبب في الإضرار بحركة التجارة بين الصين وروسيا"، لافتا إلى أن "الصين تحث الولايات المتحدة على معالجة مخاوف بكين والامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية في أعقاب فرض عقوبات على موسكو".

وتابع "الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها وحقوق شعبها".

وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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