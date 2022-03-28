دلالات قرار اسبانيا المفاجئ ازاء الصحراء الغربية..

العالم - خاص بالعالم

قال الممثل لجبهة البولیساریو فی باریس غیث مباریک، في حديث لقناة العالم الإخبارية من خلال برنامج "المغاربية"، إن موقف اسبانيا الجديد من قضية الصحراء مرتبط بالتطورات الاخيرة على الساحة الدولية وخصوصا الأزمة الاوكرانية.

واضاف، ان اميركا في الازمة الاوكرانية فرضت على الكثير من الدول تحديد قطبها، من ضمنها اسبانيا، لذا غيرت اسبانيا موقفها ازاء سيادة الصحراء الغربية بعد ما كان موقفها معتدلا ويتماشى بعض الشيء مع الشرعية الدولية، لاسيما وهي كانت اول دولة وقفت ضد قرار ترامب الاوحادي بالاعتراب بمغربية الصحراء.

واوضح مباريك، أن التهديدات والابتزارات المغربية على اسبانيا، المتمثلة بالمطالبة بسبتة ومليلية و بالهجرة السرية والمخدرات مع الضغوطات الاميركية جعلت اسبانيا ان تغيير موقفها ازاء الصحراء الغربية.

واشار مباريك، الى ان التحول المفاجئ والقرار الذي اتخذه الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز حول الصحراء الغربية، قد يؤدي الى توترا داخل حكومة التحالف الاسبانية وعلى الخصوص مع الحزب اليسار الراديكالي الذي يؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

بدوره قال الباحث والكاتب السياسي عبدالرحمن صالح، إن قرار اسبانيا المفاجئ ازاء الصحراء الغربية كان متوقعا نتيجة لعملية الضغط والابتزاز التي مارستها السلطات المغربية طوال سنتين، ومنذ تاريخ استدعاء سفيرة المغرب لدى مدريد احتجاجا على ما سمي بالممارسات الاسبانية اتجاه المغرب.

واوضح ان السلطات المغربية، من خلال الغضط على اسبانيا عبر سبتة ومليلية والهجرة الغير الشرعية التي سببت ضغط كبيرا على اسبانيا، سوءا من الناحية الاقتصادية او الجتماعية او السياسية من حيث تحمل تكلفة اللاجيئن، جعلت اسبانيا تتراجع عن موقفها المؤيد لتقرير شعب الصحراء الغربية مصيره.

ورأى صالح، ان اسبانيا كانت تمتلك اوراق رابحة لمواجهة هذه الابتزازات اهمها انها من اكبر شركاء المغرب الاقتصادية حتى يحافظ على المبدا الذي ظلت الحكومات الاسبانية المتعابقة محافظة عليه وهو مبدا عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولكنها تخاذلت في هذا الموقف.

وشدد صالح على ان قرار اسبانيا سيكون له عدة تداعيات على الحكومة الاسبانية وذلك سوف يجعل استمرار وبقاء هذه الحكومة امر مستحيل لانه سيدفع باجراء انتخابات مسبقة لا يملك فيها الحزب الاشتراكي الحاكم فرصا واسعة في الفوز فيها والبقاء في الحكم.

https://www.alalam.ir/news/6104903

https://www.alalam.ir/news/6104918