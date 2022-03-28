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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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لافروف: الغرب بات اليوم ينصت الينا وعليه الان ان يكف عن تشجيع اوكرانيا
لافروف: اهدافنا تتمحور حول نزع السلاح الاوكراني واجتثاث النازية هناك
لافروف: اوكرانيا اقترحت منذ بداية الحرب الحوار ونحن نستمر فيها وستعقد جلسة ثنائية اليوم
لافروف: الرئيس بوتين لايرفض لقاء زيلينسكي شريطة التحضير لها جيدا
لافروف: نحترم الشعب الصربي والتزامه بتقاليده وتاريخه
لافروف: هناك قوانين واجراءات تتخذها القيادة الصربية والشعب الصربي الذي يجمعنا معه تاريخ مشترك وانصار مشترك على العدو
لافروف: لايمكن املاء القيم المزيفة التي ظهرت بتطور الليبرالية الجديدة والتي حاولت القضاء على الثقافات والحضارات
أمير عبد اللهيان: لابد للأطراف الأخرى خاصة أمريكا أن تتخذ النهج الواقعي في محادثات فيينا
أمير عبداللهيان خلال لقائه مورا: عدم اتخاذ أميركا القرار النهائي في رفع الحظر عن الشعب الإيراني هو ما يعرقل الوصول إلى اتفاق نووي حتى الآن
لافروف: الغرب بات اليوم ينصت الينا وعليه الان ان يكف عن تشجيع اوكرانيا
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش
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