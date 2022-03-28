شاهد: الروبل الروسي ومواجهة الارهاب المالي الاميركي

العالم - خاص بالعالم

وأوضح الحمصي في حديث لقناة العالم ان امريكا لاتعترف بوجود شركاء دوليين ومنافسين لها في الجانب التجاري والاقتصادي.

واعتبر الحمصي ان الرئيس الاوكراني ولوديمير زيلينسكي اداة بيد اميركا ووضع امام خيار الانتحار أو الهروب الى الدول الغربية وخصوصا اميركا.

وتوقع ان تواجه الولايات المتحدة بروز حالة تفاوض روسي صيني على الصعيد الدولي لوقف التطورات واحداث على الصعيد العالمي.

وأشار الی آلية العقوبات التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد من تشاء علی الصعيد الدولي، مؤکداً ان ايران من الدول التي عانت من العقوبات لكنها حولتها الى فرص حقيقية وباتت متطورة علميا.

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