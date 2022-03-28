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بيسكوف يكشف عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

بيسكوف يكشف عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

رجح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول غدا الثلاثاء، وليس اليوم.

العالم - روسيا

واكد بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين أهمية إجراء محادثات وجها لوجه بين وفدي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول وقال: "من غير المرجح أن تستأنف (المفاوضات) اليوم.. صحيح أن اليوم يغادر الوفدان إلى تركيا، لكننا نتوقع أن يحدث (الاجتماع) غدا".

وردا على سؤال عن مدى احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع اسطنبول، قال بيسكوف إن مثل هذا اللقاء لن يحدث، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن تنظيمه.

وذكر بيسكوف أن قضية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ليست مدرجة في جدول أعمال المفاوضات المرتقبة في اسطنبول.

وفي وقت سابق أشار كبير المفاوضين الروس إلى أن سير المفاوضات مع كييف لا يبعث على التفاؤل، وأنه لم يحرز أي تقدم يذكر في تنفيذ المطالب المبدئية المطروحة من موسكو.

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