الجامعة العربية: هناك اهتمام كبير بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

وتأتي تصريحات أبو علي قبل يومين من انعقاد ندوة تحت عنوان "دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي" بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة إحياء يوم الأسير الذي يوافق 17 أبريل من كل عام باعتباره يوما عربيا وعالميا.

وأضاف أبو علي أن الندوة سوف تناقش عدة محاور تدور حول أهم الانتهاكات "الإسرائيلية"، أهمها الاعتقال الإداري وغيرها.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة ممثلون للدول الأعضاء لدى الجامعة ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعدد من سفارات الدول الصديقة لفلسطين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الشخصيات الاعتبارية المصرية والعربية من رجال قانون وأكاديميون ونواب ووزراء سابقون.

وأكد أبوعلي، إن إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني بعقد هذا الملتقى في 30 مارس قبيل شهر رمضان المبارك يتزامن مع نضالات الأسرى وصمودهم الأسطوري في وجه قمع وبطش السجان "الإسرائيلي" من جهة، وكذلك في ذكرى إحياء يوم الأرض المجيد الذي يحيه الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.