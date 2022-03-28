تشريع ارهاب النظام البحريني

فهو يشرع وفقاً لمقتضيات مصلحته، ولذلك يجد المراقبون ان تشريعات هذا النظام تتغير او تعدل على واقع الحراك الشعبي السلمي لمحاصرة هذا الحراك واضعافه.

فالنظام تحت غطاء قانون مكافحة الارهاب يمارس ارهاباً على المواطنين البحرينيين من خلال تجريم المسيرات والتجمعات السلمية والغاء القضاء السياسي والحقوقي وتفكيك مؤسسات المجتمع الاهلي.

فالى متى يستمر النظام في البحرين في ارهاب مواطنيه عبر تشريعاته؟

وهل يبقى النظام فالتاً من العقاب؟

يناقش يرنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

الامين العام لجمعية العمل الاسلامي في البحرين فضيلة الشيخ عبدالله الاصالح

الامين العام لحركة احرار البحرين الدكتور سعيد الاشهابي

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