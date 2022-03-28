آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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وشدد زيلينسكي على أن أي تسوية في إطار المفاوضات مع موسكو ستعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا وأن هناك حاجة إلى ضمانات، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحيطه بما سماها بالمماطلة، كما اكد أنه يريد تسوية مع روسيا حول إقليم دونباس.

وتحدث زيلينسكي، في وقت سابق، عن المفاوضات التي تجري حاليا بين روسيا وأوكرانيا قائلا إنها تتقدم بشكل صعب للغاية، لكنها لا تزال مستمرة.



من جهة أخرى، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، متعهدا بشن حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.



وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اكد أن العقوبات الغربية الأخيرة على بلاده هي جزء من الحرب الشاملة ضد موسكو وتهدف إلى منع روسيا من التطور كدولة مستقلة.

واضاف ان العقوبات جاءت كرد فعل من الغرب على فشل خططه في أوكرانيا، والتي جرى من أجلها تدبير انقلاب عام الفين واربعة عشر.

ولفت الى ان ما يميز هذه الجولة من الضغط على روسيا عن سابقاتها هو انفجار لا نظير له لمشاعر الروسوفوبيا في جميع الدول الغربية.

كما اكد ان موسكو مهتمة في تحقيق نجاح في الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الاوكرانية والتي سوف تعقد في تركيا.



اما الكرملين فاشار الى إنه لم يحدث تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب.

وبحسب السلطات الروسية، فإن تبادل الأسرى بين القوات الروسية والأوكرانية ليس موضوع مفاوضات بين وفدي الطرفين.

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