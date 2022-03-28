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رويترز عن رئيس وزراء كردستان العراق: كردستان "القوية المستقلة اقتصاديا" لا تشكل تهديدا لجيرانها أو لشركائها في بغداد بل على العكس

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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