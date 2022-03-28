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قوى الحرية والتغيير تسعى لسد الفجوة بينها والشارع السوداني

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

تسعى قوى الحرية والتغيير التي تزامن مؤتمرها الصحفي مع مليونية الثامن والعشرين من شهر مارس تسعى جاهدة لتقريب الشقة بينها والشارع السوداني.

العالم - مراسلون

الشارع الذي يرى ان دورها في قيادة وترتيب الحراك قد انتهى بعيد توقيع اتفاق البرهان حمدوك والذي ايقظ الشارع السوداني من وهدته لاستعادة ثورته المختطفة من قبل العسكر وقوي الحرية والتغيير.

وعلى اثر حراك شهر مارس مابين اغلاق الشوارع ووضع المتاريس والإضرابات والدعوات للعصيان المدني عقب تدهور الاحوال المعيشية، انطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السوداني تضامنًا مع المعلم السوداني وللمرة الثالثة على التوالي، بعد ان قامت الحكومة العسكرية بفصل أربعين معلما لم يفعلوا شيئًا سوي الترتيب والتنسيق للإضراب من أجل استعادة كرامة المعلم وحقوقه المستلبة.

وكعادة العسكر منذ إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر تم تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ما أدى لسقوط العشرات من الجرحى وسط الخرطوم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. قوى الحرية والتغيير تسعى لسد الفجوة بينها والشارع السوداني

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