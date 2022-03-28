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سيرغي لافروف: نعمل على وضع مشروع اجراءات في مجال تاشيرات الدخول للدول غير الصديقة

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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