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السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة

السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن عملية كسر الحصار الثالثة التي تم تدشن العام الثامن بها، وصل صداها إلى كل العالم.

العالم - اليمن

وحذر السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته اليوم بلقاء موسع حضره العلماء وقيادات الدولة بصنعاء، استقبالا لشهر رمضان المبارك، تحالف العدوان من تفويت فرصة المبادرة، وقال" ستندمون إذا فوتموها ".

وأضاف" لن نألو جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار".

وبارك قدوم شهر رمضان المبارك، حاثا على الإحسان والتكافل ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

ودعا قائد الثورة إلى مواجهة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، حاثا الدولة والمجتمع على حملة نظافة واسعة.

وكان قد عرض رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة جديدة لوقف التصعيد العسكري، معلناً التعليق الأحادي للضربات الصاروخية والطيران المسيّر وكلّ الأعمال العسكرية في اتجاه الأراضي السعودية براً وبحراً وجواً لمدّة ثلاثة أيام، ومبدياً استعداد «أنصار الله» لتحويل هذا المبادرة - التي شملت جبهة مأرب أيضاً - إلى «التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم».

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