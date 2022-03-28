غانا تلغى إلزامية ارتداء الكمامات بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا

العالم- افريقيا

وجاء ذلك في خطاب أكوفو أدو المتلفز للأمة حول التدابير المتخذة ضد انتشار جائحة كورونا، الذى حث فيه أبناء شعبه على الاستمرار في الحفاظ على ممارسات نظافة اليدين وتجنب التجمعات المكتظة.

وقال إن عدم إلزامية ارتداء أقنعة الوجه كان جزءا من المراجعة الشاملة للحكومة لمجموعة التدابير التي تم وضعها للمساعدة في الفوز في المعركة ضد الفيروس، بحسب وكالة أنباء غانا.

وأوضح أكوفو أدو أن "هذه المراجعة مبنية على خلفية التراجع السريع للعدوى، والنجاح النسبي لحملة التطعيم التي تشرف عليها هيئة الخدمات الصحية في غانا والقدرة المتزايدة التي تم تطويرها في قطاع الصحة العامة خلال العامين الماضيين".