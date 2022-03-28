الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

غانا تلغى إلزامية ارتداء الكمامات بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا

غانا تلغى إلزامية ارتداء الكمامات بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، أن ارتداء أقنعة الوجه الواقية (الكمامات) للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا، لم يعد إلزاميًا اعتبارًا من اليوم.

العالم- افريقيا

وجاء ذلك في خطاب أكوفو أدو المتلفز للأمة حول التدابير المتخذة ضد انتشار جائحة كورونا، الذى حث فيه أبناء شعبه على الاستمرار في الحفاظ على ممارسات نظافة اليدين وتجنب التجمعات المكتظة.

وقال إن عدم إلزامية ارتداء أقنعة الوجه كان جزءا من المراجعة الشاملة للحكومة لمجموعة التدابير التي تم وضعها للمساعدة في الفوز في المعركة ضد الفيروس، بحسب وكالة أنباء غانا.

وأوضح أكوفو أدو أن "هذه المراجعة مبنية على خلفية التراجع السريع للعدوى، والنجاح النسبي لحملة التطعيم التي تشرف عليها هيئة الخدمات الصحية في غانا والقدرة المتزايدة التي تم تطويرها في قطاع الصحة العامة خلال العامين الماضيين".

روابط ذات صلة

لجنة مكافحة الأوبئة الأردنية تكشف عن تطور جديد بخصوص انتشار كورونا

علماء يتوقعون ظهور سلالات جديدة خطيرة من فيروس كورونا بعد 'أوميكرون'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيطرة على الحريق في مشروع مطار الكويت الدولي

بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب.. وباشاغا: حكومتي بطرابلس قريبا

العميد صباحي فرد: العدو لا يجرؤ حتى على التفكير بمهاجمة سماء ايران

استشهاد مواطن بقصف صاروخي سعودي على صعدة

روسيا: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي 'بشرط'

الملك الأردني يصل إلى رام الله