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الاعلام العبري:رئيس الحكومة يقرر إصدار أوامر اعتقال إدارية بالداخل المحتل ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وتوسيع سياسات حمل السلاح للجنود

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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