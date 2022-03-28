السيطرة على الحريق في مشروع مطار الكويت الدولي

العالم - الكويت

وقالت قوات الدفاع المدني الكويتية، في بيان صحفي، إن فرق الإطفاء سارعت "باحتوائه وإحكام سيطرتها" على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية وأنه "أسفر فقط عن أضرار مادية جاري حصرها مع فتح التحقيق".

ومبنى مطار الكويت الجديد هو مشروع قيد الانشاء تضطلع ببنائه شركة ليماك التركية ووكيلها المحلي شركة الخرافي ناشونال وتم توقيع عقده في 2016 بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار ومدة تنفيذ ست سنوات.

كانت السلطات الكويتية أعلنت أنه لا تأثير للحريق على حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية "أحمد سعد الصالح"، في بيان صحفي، إن قوة الإطفاء العام تتعامل مع "حريق محدود" في مبنى المطار الجديد.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان منفصل، إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.

ومن المقرر أن يرفع هذا المشروع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا، بدلا من نحو خمسة ملايين راكب سنويا للمطار القديم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزير الأشغال العامة "علي الموسى" أمر بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الحادث على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين.