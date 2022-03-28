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العميد صباحي فرد: العدو لا يجرؤ حتى على التفكير بمهاجمة سماء ايران

العميد صباحي فرد: العدو لا يجرؤ حتى على التفكير بمهاجمة سماء ايران
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العميد عليرضا صباحي فرد" :إن عدم تجرؤ الأعداء على التفكير بمهاجمة سماء ايران هو نتاج الاقتدار الوطني وجهود الخبراء والمتخصصين المحليين المخلصين وانتاج المعدات المحلية.

العالم - ايران

واضاف العميد صباحي فرد الیوم الاثنین ، خلال تفقده مواقع ووحدات لمنطقة الدفاع الجوي بجنوب البلاد، إن عدم تجرؤ الأعداء على التفكير بمهاجمة سماء إيران هو نتاج الاقتدار الوطني، ونابع عن جهود الخبراء والمتخصصين المحليين المخلصين وانتاج المعدات المحلية.

واعتبر المعلومات والعمليات فعالة في زيادة القدرة القتالية، مضیفا : ننتج حاليا مكونات الانظمة الدفاعية دون الاعتماد على دول أخرى ولا مشكلة في هذا الصدد.

واکد ان منطقة الدفاع الجوي بجنوب البلاد، من أكثر مناطق الدفاع الجوي حساسية لظروفها الخاصة.

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العميد صباحي فرد: العدو لا يجرؤ حتى على التفكير بمهاجمة سماء ايران

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