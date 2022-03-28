الكرملين: روسيا لن تورد الغاز مجانا في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل

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وأضاف بيسكوف "طرق دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قيد الإعداد الآن، بكل تأكيد إن روسيا لن تورد الغاز مجانا".

وتابع بيسكوف "عملية التوريد معقدة للغاية، هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات في متجر حيث تشتري وتدفع عند الخروج، لذا يجري العمل على هذه الضوابط".

ولدى سؤاله عن رد فعل موسكو في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات حال ظهورها".

وأشار بيسكوف إلى أن الموضوع قيد النقاش بين الإدارات وشركة "غازبروم"، وبعدها سيتم تحديد سقف زمني معين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

جاء ذلك في بيان صحفي للكرملين، صدر صباح اليوم الاثنين، حيث تابع البيان: "يتعين على الحكومة الروسية، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الروسي وشركة (غاز بروم) المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي".

وكان الرئيس الروسي قد أصدر تعليماته، الأربعاء 23 مارس الجاري، بتحويل كافة مدفوعات إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى العملة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية وتلقي المدفوعات باليورو والدولار".