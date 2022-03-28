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معلنة استعدادها لكافة السيناريوهات...

برلين ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

برلين ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين استعدادها لكافة السيناريوهات بشأن توقف واردات الغاز الطبيعي من روسيا، بما في ذلك خيار قيام موسكو بقطع الإمدادات من جانب واحد.

العالم ـ أوروبا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المستشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وقال هابيك: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات - وليس فقط منذ أمس. تعمل الحكومة الألمانية منذ بداية العام الجديد على جميع السيناريوهات من أجل أن تتوفر لدينا كافة أنواع الاستجابة".

وأكد هابيك رغبة برلين في "تقليص الاعتماد على واردات النفط والغاز والفحم الروسي بالتدريج".

واعتبر نائب المستشار الألماني قرار موسكو تحويل كافة مدفوعات إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى الروبل الروسي "محاولة لتقسيم الغرب"، مؤكدا أن الدفع مقابل إمدادات الغاز بالروبل غير مقبول.

وقال: "أجمع وزراء مجموعة السبع على أن هذا يعد خرقا للعقود من جانب واحد. وأكد الوزراء أن الاتفاقات المبرمة سارية المفعول، وستظل الشركات المشاركة متمسكة بها. وهذا يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول، والشركات المعنية مدعوة لعدم تلبية المطالب (الروسية)".

وفي وقت سابق اليوم أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا لن تقدم الغاز مجانا إذا رفض الأوروبيون الدفع بالروبل.

وأضاف بيسكوف "طرق دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قيد الإعداد الآن، بكل تأكيد إن روسيا لن تورد الغاز مجانا".

ولدى سؤاله عن رد فعل موسكو في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات حال ظهورها".

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