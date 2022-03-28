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استشهاد سوري في عملية إنزال أمريكية بريف دير الزور

استشهاد سوري في عملية إنزال أمريكية بريف دير الزور
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

استشهد مدني خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكي في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وذلك ضمن سياسة الاحتلال في التضييق على الأهالي ضمن المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت ظهر اليوم عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان شرق دير الزور بعد تطويق البلدة ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها وبث حالة من الرعب في صفوف السكان ما أدى إلى استشهاد مدني من أهالي البلدة.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي بين الحين والآخر إلى تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة برفقة ميليشيا “قسد” التابعة لها تستهدف منازل المدنيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة وتقوم ببث حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

في سياق منفصل قتل ثلاثة مسلحين من "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي إثر هجوم شنته الفصائل الشعبية بالريف الشرقي لدير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً بالأسلحة المتنوعة شنته الفصائل الشعبية استهدف نقطة عسكرية لـ"قسد" في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين إضافة إلى تدمير آليات كانت مركونة ضمن النقطة العسكرية.

وعلى مدى السنتين الأخيرتين قتل وأصيب المئات من مسلحي "قسد" في هجمات استهدفت مواقعها ومقراتها.

وقتل أمس مسلح وأصيب 3 آخرين إثر هجوم للفصائل الشعبية بالأسلحة الرشاشة استهدف نقطة عسكرية لهم في بلدة الصور بريف دير الزور الشرقي.

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