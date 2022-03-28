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توقيع اتفاقية "إطار عمل" بين كيان الاحتلال والبحرين

توقيع اتفاقية
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

وقع وزير خارجية كيان الاحتلال يائير لابيد، ونظيره البحريني اللطيف الزياني اتفاقية على هامش "قمة النقب" لتوجيه التعاون المستقبلي بين الجانبين.

العالم-الاحتلال

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن "لابيد والزياني وقعا اتفاقية إطار عمل على هامش قمة النقب لتوجيه التعاون المستقبلي بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "وزارتي الخارجية ستعملان على قيادة التعاون".

وحول "قمة النقب" التي عقدت بين كيان الاحتلال والولايات المتحدة ومصر والبحرين والامارات والمغرب، قال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "هذا اللقاء بيننا هو شيء اعتقد الناس أنه لا يمكن أن يحدث، لكنهم كانوا مخطئين. لقد حدث لأننا آمنا به، لقد حدث لأن هذه هي الرؤية التي وضعناها لمستقبل منطقتنا".

وطبعت البحرين الى جانب بعض الدول العربية مثل الامارات والسودان والمغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.

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توقيع اتفاقية "إطار عمل" بين كيان الاحتلال والبحرين