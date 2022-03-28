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خطيب زادة يندد بعقد قمة الشر في فلسطين المحتلة

خطيب زادة يندد بعقد قمة الشر في فلسطين المحتلة
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

ادان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة عقد قمة الشر (في اشارة الى قمة النقب) التي يشارك فيها وزراء خارجية عدد من الدول العربية في فلسطين المحتلة ووصفها بأنها خيانة للقضية الفلسطينية.

العالم - ايران

وندد خطيب زادة في بيان مساء اليوم الاثنين باجتماع النقب بحضور الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، معتبرا انها خيانة للقضية الفلسطينية.

وأكد خطيب زادة، أن أي محاولة لتطبيع وإقامة علاقات مع الإرهابيين الصهاينة ومحتلي القدس يعد خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني المظلوم، محذرا من فتنة وشر الكيان الإسرائيلي في المنطقة.

واضاف: قد أثبتت التجربة التاريخية أن التطبيع مع الكيان الاسرائيلي يؤدي إلى هزيمة وإذلال داعميه، مشيرا الى ان أرض فلسطين لن تتحرر إلا بمقاومة الشعب الفلسطيني ودعم من شعوب وحكومات الدول الإسلامية.

واكد المتحدث باسم الخارجية استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة ومواجهة المؤامرة الصهيو- أمريكية لإثارة الفتن والحروب وزعزعة الاستقرار في غرب آسيا.

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