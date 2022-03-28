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خطيب زاده: ارض فلسطين لا يمكن تحريرها الا من خلال مقاومة الشعب الفلسطيني في ظل دعم واسناد باقي الشعوب والحكومات الاسلامية

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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