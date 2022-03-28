كيف تؤثر الازمة الاوكرانية على الامن الغذائي في سوريا!

خاص بالعالم

ففي خلال الايام الاولى للعملية العسكرية الروسية شهدت اسعار معظم السلع والخدمات على المستوى العالمي ارتفاعات ليست بقليلة ومنها سوريا، ما سيترك اثراً بالغاً على الامن الغذائي للمواطن السوري، في المقابل خطة حكومية وشد الاحزمة لمواجهة تأثر سوريا بالازمة الاوكرانية.

وقد أظهر رقم مرعب من الاسر السورية بلا أمن غذائي فبحسب نتائج المسح فان 8.3% من الاسر التي شملها المسح تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي و47.2% منها صُنّف أمنها الغذائي في خانة الانعدام المتوسط، في حين ان 39.4% فقط تتمتع بأمن غذائي مقبول، الا انها تبقى معرضة لانعدام أمنها الغذائي نتيجة أي صدمة، أما الاسر الآمنة غذائياً فان نسبتها لم تتعد 5.1%.

كيف ستدفع البلاد العربية وسوريا ثمن الصراع الروسي الاوكراني؟

يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة مع امين سر جمعية حماية المستهك عبدالرزاق حبزة.