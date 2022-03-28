الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الديمقراطي الكردستاني يقرر وقف نشاطه في بغداد

الديمقراطي الكردستاني يقرر وقف نشاطه في بغداد
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق اليوم الاثنين إيقاف نشاطاته بعد أقل من 24 ساعة على إحراق مقره في بغداد.

العالم - العراق

وذكر الفرع في بيان صحفي: "قامت ليلة أمس الأحد 27 آذار مجاميع كبيرة من الأشخاص بالتجمع أمام مقر فرعنا في بغداد ردا على نشر تغريدة للمدعو، نايف كردستاني، والتي عبر عن رأيه الشخصي، وبعد أن قامت تلك المجاميع بالتجاوز والإساءة إلى الرموز القومية أضرمت النيران ببناية الفرع الخامس لحزبنا، وأحرقوا جميع الأثاث المكتبية، والسجلات الخاصة بالمقر، فضلا على سرقة بعض المستندات والهويات التي كانت في داخل المكاتب".

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي حزب عريق في العراق، وله تأريخ نضالي طويل ومشرف إلى جانب الأحزاب الوطنية العراقية، وكان ومايزال يؤدي دورا رياديا في ترسيخ الحرية والديمقراطية والعملية السياسية في العراق، ولا يمكنه القبول بهذه التجاوزات والإهانات والتصرفات الفوضوية المخالفة للقانون، والتي تخل بالنظام المجتمعي العام".

وتابع: "وبما أن مقر حزبنا أحرق للمرة الثانية من دون اتخاذ إجراءات الحماية المطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية، فقد قررنا إغلاق المقر، والإبقاء على شواهد الاعتداء والتخريب التي حصلت على يد تلك المجاميع، وإيقاف جميع نشاطات الفرع السياسية والمدنية تعبيرا عن مظلومية أعضاء وكوادر حزبنا، وعلى همجية من يخل بالنظام العام والتجاوز على الممتلكات المدنية، إلى حين تقديم الحكومة ضمانات أمنية كافية لنا لمعاودة العمل التنظيمي والسياسي فيه".

روابط ذات صلة

العراق...غضب شعبي كبير بعد إساءة عضو الحزب الديمقراطي إلى مقام المرجعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر تجدد موقفها الرافض للتدخلات الخارجية في سوريا

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بأمريكا نتيجة الحرب الأوكرانية

أردوغان: الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي

115 خرقا للعدوان على الحديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

موسكو تعلن تدمير مستودعات للذخيرة في ضواحي كييف

الديمقراطي الكردستاني يقرر وقف نشاطه في بغداد