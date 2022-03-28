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مبادرة “الجبهة الثورية" تثير جدلا كبيرا في الشارع السوداني

مبادرة “الجبهة الثورية
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام السوداني والمشاركة في الحكومة الحالية عن مبادرة تشمل إطلاق حوار بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين العسكري والمدني في أغسطس 2019 بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية.

العالم- أفريقيا

وشددت على التمسك بتنفيذ اتفاق السلام كاملا بما في ذلك مسار شرق السودان الذي تدور حوله خلافات كبيرة بين مكونات المنطقة.

وفي الجانب الآخر، اعتبر مراقبون أن فرص نجاح المبادرة "ضئيلة" للغاية في ظل ارتفاع سقف مطالب الشارع والجدل الدائر حول الشراكة بين المدنيين والعسكريين والموقف من "مسار الشرق" في اتفاق السلام.

ووفقا لبيان صادر عن الجبهة الأحد، فإن المرحلة التالية من مبادرتها ستشمل إجراء حوار أوسع بين كل القوى السياسية يفضي إلى انتاج مقاربة في الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات.

وطالبت الجبهة في بيانها بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ.

وأبدت ترحيبها بأي تعديلات في الوثيقة الدستورية تسهم في التسوية السياسية الشاملة شريطة أن لا تمس باتفاق السلام.

ورأت الجبهة أن استمرار الشراكة مع المكون العسكري يشكل ضمانة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية وانجاز التحول الديمقراطي.

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