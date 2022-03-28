الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

'وول ستريت جورنال': الاشتباه بتعرض أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم

'وول ستريت جورنال': الاشتباه بتعرض أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين أصيبوا بأعراض تشبه التسمم بعد اجتماع في كييف هذا الشهر.

العالم ـ أوروبا

وقالت مصادر للصحيفة إنه بعد اجتماع عقد في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق من الشهر الحالي، ظهرت أعراض على أبراموفيتش، بالإضافة إلى اثنين على الأقل من كبار أعضاء الفريق الأوكراني، من بينها احمرار العينين، ووجع مؤلم بالإضافة إلى تشقير في جلد الوجه واليدين، مؤكدة أن الجميع بخير ولا يوجد خطر على حياتهم.

وحسب الصحيفة فقد ألقي باللوم على "متشددين يريدون تخريب المحادثات لإنهاء الحرب". فيما قال شخص مقرب من أبراموفيتش إنه لم يتضح من استهدف المجموعة".

هذا وأكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه "ليس لديه معلومات عن أي تسمم مشتبه به".

وقال خبراء غربيون الذين حققوا في الحادث إنه كان من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن "عامل كيميائي أو بيولوجي أو عن طريق نوع من هجوم الإشعاع الكهرومغناطيسي".

روابط ذات صلة

الحرب في أوكرانيا.. السيناريوهات المتوقعة

آخر التطورات في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

روسيا تستخدم منظومة حديثة لزرع الألغام في أوكرانيا

الأمم المتحدة تحذر: العقوبات ضد روسيا تسبب كارثة عالمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

115 خرقا للعدوان على الحديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

موسكو تعلن تدمير مستودعات للذخيرة في ضواحي كييف

الديمقراطي الكردستاني يقرر وقف نشاطه في بغداد

صنعاء تحيط المجتمع الدولي بمبادرة المشاط للسلام

مأرب ..مديريات الجنوبية تسير قافلة دعم للمرابطين

'وول ستريت جورنال': الاشتباه بتعرض أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم