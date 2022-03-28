'وول ستريت جورنال': الاشتباه بتعرض أبراموفيتش ومفاوضين أوكرانيين للتسمم

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وقالت مصادر للصحيفة إنه بعد اجتماع عقد في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق من الشهر الحالي، ظهرت أعراض على أبراموفيتش، بالإضافة إلى اثنين على الأقل من كبار أعضاء الفريق الأوكراني، من بينها احمرار العينين، ووجع مؤلم بالإضافة إلى تشقير في جلد الوجه واليدين، مؤكدة أن الجميع بخير ولا يوجد خطر على حياتهم.

وحسب الصحيفة فقد ألقي باللوم على "متشددين يريدون تخريب المحادثات لإنهاء الحرب". فيما قال شخص مقرب من أبراموفيتش إنه لم يتضح من استهدف المجموعة".

هذا وأكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه "ليس لديه معلومات عن أي تسمم مشتبه به".

وقال خبراء غربيون الذين حققوا في الحادث إنه كان من الصعب تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن "عامل كيميائي أو بيولوجي أو عن طريق نوع من هجوم الإشعاع الكهرومغناطيسي".